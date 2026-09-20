Число судебных исков к Ozon и Wildberries выросло в полтора-два раза

Крупнейшие российские маркетплейсы — Ozon и Wildberries — за последние два месяца столкнулись с ростом количества поданных к ним исковых заявлений. Это может быть связано с потерями селлеров после атак на логистическую инфраструктуру платформ и перебоями с выплатами. Но избежать значительных издержек в рамках споров маркетплейсы, вероятно, смогут, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

В период с 15 июля по 15 сентября 2026 года ООО РВБ (Wildberries) стало ответчиком по 599 новым судебным искам, следует из СПАРК. Год к году показатель вырос на 53,6%. У ООО «Интернет Решения» (основное юрлицо Ozon) количество новых дел за аналогичный период увеличилось более чем в два раза, до 236.

В Wildberries считают, что сейчас данные соответствуют масштабу деятельности группы RWB. В Ozon сообщили, что исковая нагрузка на компанию зависит от количества ее операций, которых стало существенно больше. В Союзе продавцов маркетплейсов (СПМ) говорят, что платформы чаще становятся участниками разбирательства с селлерами из-за потерь товара. Это могут быть последствия атак на инфраструктуру платформ, говорит руководитель практики «Цифровизация» «КСК Групп» Михаил Болдырев.

Подробнее — в материале «Эти иски были заложены изначально».