Сегодня исполняется 70 лет президенту—председателю правления ПАО «Банк ВТБ» Андрею Костину

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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

— Андрей Леонидович! Поздравляю Вас с днем рождения и искренне благодарю за то, что для Вас культура не формальность, а дело сердца. Для Севастополя Вы — партнер, который всегда рядом в трудные минуты. Город признателен Вам за решительный и человечный поступок — помощь в восстановлении Панорамы после варварской атаки ВСУ. Мне повезло знать Вас лично. Вы — меценат в самом лучшем смысле слова: тонкий ценитель искусства, человек большой эрудиции и живого ума, с которым всегда интересно говорить — о картине, спорте, книге или проектах, которыми Вы по-настоящему живете. Желаю Вам энергии, смелых замыслов и новых проектов, которые сохраняют память и дарят людям настоящее удовольствие от встречи с искусством.

Поздравления передает трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин:

— Андрей Леонидович, хочу поздравить Вас с днем рождения, пожелать здоровья Вам, Вашей семье, близким и друзьям. Спасибо за то, что Вы поддерживаете спорт — строите площадки, стадионы, мы как спортсмены очень ценим и уважаем Вас за это. Вы замечательный человек, Вы помогаете людям, делаете добро, оставайтесь таким же. Желаю Вам всего самого наилучшего и хороших, верных друзей. Мы всегда с Вами рядом. Обнимаю, до скорой встречи!

К поздравлениям присоединяется художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист РФ Борис Эйфман:

— Дорогой Андрей Леонидович, от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Многие годы я знаю Вас как мудрого и отзывчивого человека, чьи опыт и энергия направлены на строительство сильной и гармонично развитой России. Вы уделяете большое внимание поддержке тех, кто посвятил жизнь служению отечественной культуре. Ваша забота о творческих лидерах нашей страны и одаренных представителях юных поколений — искреннее движение души, и тем особенно ценна бескорыстная помощь, оказываемая Вами деятелям искусства. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, всех благ и любви близких. Пусть удача сопутствует Вам в осуществлении Ваших замыслов. Дай Бог!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»