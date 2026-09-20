Бывшего заместителя главы МВД ДНР Грошева обвинили по нескольким статьям УК

В Ворошиловском межрайонном суде Донецка на днях прошло очередное заседание по делу 49-летнего Романа Грошевого и четырех его предполагаемых сообщников, включая бывшего подчиненного основного фигуранта по МВД ДНР майора полиции Федора Церковникова. Доказательства представляет сторона обвинения, пока допрошено около трех десятков свидетелей. Процесс проходит в закрытом режиме, господин Грошевой участвует в нем то лично, то с помощью видео-конференц-связи (ВКС) из СИЗО.

Слушание дела длится уже около года, но заседания часто переносятся, в том числе из-за обстрелов со стороны ВСУ, которые не позволяют привезти главного подсудимого в суд, сбоев в работе ВКС и других причин. Роман Грошевой задержан в 2024 году. Сначала его поместили в следственный изолятор в Ростов-на-Дону, а затем перевели в одну из колоний ДНР, в помещение, «функционирующее в режиме следственного изолятора».

Бывший заместитель главы МВД ДНР — единственный из фигурантов, кто до сих пор находится под стражей, трое его сообщников — под подпиской о невыезде. Последнее обстоятельство связано с тем, что все трое еще до начала процесса успели просидеть под арестом по полтора года, что было предельным сроком содержания под стражей, и произошло это еще до вхождения ДНР в состав РФ. А ранее действовавший в республике собственный УПК не предусматривал иной меры пресечения, кроме подписки о невыезде.

Согласно судебной базе данных, господин Грошевой обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), нескольких случаях злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), хищении или растрате вверенных средств или имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также во взяточничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 286 УК РФ). О сути обвинений, предъявленных Роману Грошевому, в связи с закрытым характером расследования подробностей правоохранительными органами не сообщалось.

По данным источников “Ъ”, речь может идти о должностных преступлениях, в том числе коррупционной направленности, связанных с незаконной раздачей лицензий на оружие. Все эпизоды относятся к событиям, произошедшим несколько лет назад.

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