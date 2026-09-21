Сегодня исполняется 65 лет министру энергетики РФ Сергею Цивилеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Цивилев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Сергей Цивилев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Примите мои самые искренние поздравления с 65-летним юбилеем! Талантливый человек, Вы всегда вкладывали много сил и энергии во всё, что Вы делали — сначала на региональном, а теперь на федеральном уровне. В наше непростое время очень важна Ваша работа, направленная на устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса. Ваш подход — не просто решать задачи, а видеть за ними людей, будущее отрасли и страны. Пусть все Ваши дела и начинания успешно воплотятся в жизнь! Крепкого Вам здоровья, душевного тепла, мира, добра и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»