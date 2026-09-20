Памфилова: член партии пытался заразить вирусом систему электронного голосования

Представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», — сказала она, добавив, что специально не называет имя и партийную принадлежность этого человека.

Всего, по словам госпожи Памфиловой, зафиксировано более 1 тыс. волн атак на российскую избирательную инфраструктуру. Она также сообщила, что «подверглись атакам и другие значимые российские информационные системы», например, «единая биометрическая система».