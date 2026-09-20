«Фармсинтез» смог расплатиться с долгами перед налоговыми органами

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 сентября прекратил производство по делу о банкротстве ПАО «Фармсинтез», следует из картотеки дел. Компания расплатилась с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) №4 по Башкирии, требовавшей ее несостоятельности. Сумма долга составляла 20,5 млн руб. Сейчас остались лишь 961 тыс. руб. пени, которые в таких делах не учитываются.

В «Роснано» (совладелец ПАО «Фармсинтез») “Ъ” пояснили, что заявление ИФНС изначально было связано с конкретным долгом, после выплаты которого основания для продолжения дела отпали. «Фармсинтез» продолжает работать в штатном режиме, добавили там. В самой компании и ФНС “Ъ” оперативно не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарство от долгов»