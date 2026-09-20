«Фармсинтез» смог расплатиться с долгами перед налоговыми органами
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 сентября прекратил производство по делу о банкротстве ПАО «Фармсинтез», следует из картотеки дел. Компания расплатилась с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) №4 по Башкирии, требовавшей ее несостоятельности. Сумма долга составляла 20,5 млн руб. Сейчас остались лишь 961 тыс. руб. пени, которые в таких делах не учитываются.
В «Роснано» (совладелец ПАО «Фармсинтез») “Ъ” пояснили, что заявление ИФНС изначально было связано с конкретным долгом, после выплаты которого основания для продолжения дела отпали. «Фармсинтез» продолжает работать в штатном режиме, добавили там. В самой компании и ФНС “Ъ” оперативно не ответили.
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Погашение налогового требования снимает непосредственный риск банкротства по этому делу, но само по себе не означает восстановления финансового положения «Фармсинтеза». В отчетности за 2025 год компания сообщала о падении выручки на 36%, до 155,9 млн руб., и убытке в 253 млн руб.; также указывался риск прекращения работы в 2026 году из-за долгов и зависимости от внешнего финансирования.
Значительная часть обязательств приходилась на связанные с компанией структуры: 63,5 млн руб. «Фармсинтез» был должен дочерним обществам, еще 308,3 млн руб. — основному акционеру «Роснано». Поэтому прекращение дела устраняет конкретную претензию налогового органа, однако вопрос о долговой нагрузке и способности компании финансировать работу остается более широким, чем погашенный платеж.