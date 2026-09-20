Лекарство от долгов

Связанный с «Роснано» фармпроизводитель «Фармсинтез» смог расплатиться с долгами перед налоговыми органами: суд прекратил банкротное дело в его отношении. Тем временем в процесс вступила прокуратура Ленобласти, которая, по словам юристов, может оспорить некоторые сделки компании из-за рисков вывода активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 сентября прекратил производство по делу о банкротстве ПАО «Фармсинтез», следует из картотеки дел. Компания расплатилась с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) №4 по Башкирии, требовавшей ее несостоятельности. Сумма долга составляла 20,5 млн руб. Сейчас остались лишь 961 тыс. руб. пени, которые в таких делах не учитываются.

В «Роснано» (совладелец ПАО «Фармсинтез») “Ъ” пояснили, что заявление ИФНС изначально было связано с конкретным долгом, после выплаты которого основания для продолжения дела отпали. «Фармсинтез» продолжает работать в штатном режиме, добавили там. В самой компании и ФНС “Ъ” оперативно не ответили.

ПАО «Фармсинтез» зарегистрировано в 1996 году. В портфеле компании девять препаратов. Это в том числе иммуностимулирующий «Неовир», противоопухолевый «Сигидрин», противотуберкулезный «Феназид» и вакцина для профилактики гепатита В «Сай Би Вак». В первой половине 2026 года выручка «Фармсинтеза» составила 129,7 млн руб., прибавив 58% год к году. Убыток уменьшился на 64%, до 33,2 млн руб. В январе—июле 2026 года, согласно DSM Group, компания реализовала 32,4 тыс. упаковок лекарств на 139,9 млн руб. Год к году значения потеряли 25% и 13% соответственно.

До 2007 года «Фармсинтез» был в составе холдинга «Фармавит». Затем был выкуплен фондом американской Firebird Management и датской Danske Capital. Позднее в составе акционеров появились американская OPKO Pharmaseuticals LLC, эстонская EPhaG AS и «Роснано». Сейчас у российской госкорпорации 25% в капитале фармпроизводителя, но вся структура владения не раскрывается.

Заявление о банкротстве «Фармсинтеза» башкирская ИФНС подала в конце июня 2026 года. За время рассмотрения процессом заинтересовалась прокуратура Ленобласти. Ходатайствуя о вступлении в дело, она указывала, что «Роснано» внес в уставный капитал «Фармсинтеза» 2,69 млрд руб. из 3 млрд руб., инвестированных в проект по созданию лекарств от рака и рассеянного склероза. Прокуратура отметила наличие у председателя совета директоров фармпроизводителя Дмитрия Генкина двойного гражданства — РФ и Израиля. Банкротство может использоваться в целях вывода активов и причинит ущерб государству, посчитали там. Интерес прокуратуры создает уголовно-правовые риски, в частности, потенциальных арестов имущества, говорит советник практики банкротства BLG Антон Бусыгин. Это могло стимулировать компанию быстрее рассчитаться с долгами. Представитель прокуратуры в суде не возражал против закрытия дела после погашения долга.

Но и прекращение дела о банкротстве автоматически не снимает возникших у прокуратуры вопросов. Ведомство, по словам руководителя практики по банкротству «АНП Зенит» Риммы Фатыховой, может оспорить конкретные сделки компании. Суд пока только признал основания для участия прокурора в процессе, и риск вывода активов — еще не установленный факт, отмечает партнер Lidings Александр Попелюк. В надзорном ведомстве на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Виктория Колганова