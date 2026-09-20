Фестиваль «Руртриеннале» в Германии завершился перформансом Марины Абрамович

В Германии завершился фестиваль «Руртриеннале» — один из самых важных мультидисциплинарных европейских форумов. Самым масштабным фестивальным событием стал четырехчасовой перформанс «Балканский эротический эпос», придуманный и поставленный Мариной Абрамович.

Эпос Марины Абрамович устроен как большая выставка, населенная десятками персонажей. Зрителю на полных четыре часа предоставлена возможность гулять по этой эротической «ярмарке»: самостоятельно выбирать маршрут, надолго задерживаться около любой из 13 сцен или постоянно курсировать между ними в надежде не пропустить что-то важное.

Лишь в самом начале публику ведут — похоронная процессия с духовым оркестром «прокладывает» зрителям вход в эпическое пространство Абрамович, а дальше уже каждый в своем праве: можно и покинуть зрелища на время, например пойти в фойе перекусить, а потом вернуться на Балканы Марины Абрамович — фантастические, непристойные, страшные и прекрасные, ведущие непрерывный диалог со смертью.

Подробнее — в материале «Безопасный Эрос».