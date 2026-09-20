Немецкий генерал Карстен Бройер возглавит военный комитет НАТО
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран председателем военного комитета НАТО. Традиционно человек на этой должности выступает главным советником генсека альянса и помогает выстраивать военную стратегию.
К своим обязанностям Бройер приступит в июле 2027 года, а его избрание отражает возросшую роль Германии в НАТО. Работа ему предстоит в непростых условиях: именно на его срок выпадает реализация американской инициативы по сокращению войск в Европе и снижение интереса США к европейским делам.
Такой исход был во многом ожидаем: с одной стороны, после прихода к власти президента США Дональда Трампа у европейских членов НАТО есть запрос на лидерство в альянсе, а с другой — отношения между Канадой и США оставляют желать лучшего и выбор кандидата из Оттавы мог лишь усилить напряжение внутри НАТО.
Сам Бройер многое сделал для того, чтобы победить в этой гонке: еще до голосования он лично объехал столицы стран, являющихся ключевыми партнерами Германии в НАТО.
Подробнее — в материале «Коллективная оборона меняет гражданство».
Председатель Военного комитета НАТО представляет позиции всех начальников штабов стран альянса, консультирует Североатлантический совет по военной политике и выступает главным военным советником генерального секретаря, самого Совета и других руководящих органов. Это делает должность узлом согласования военных рекомендаций, а не самостоятельным командованием войсками.
В круг вопросов начальников штабов входят стратегическое военное планирование, операции и учения, а также отношения с Украиной и Грузией. Через эту повестку председатель участвует в обсуждении того, как военные задачи альянса переводятся в планы и практические действия.
До избрания Бройер был генеральным инспектором бундесвера: отвечал за общую концепцию обороны Германии, входил в руководство ее Минобороны и консультировал правительство. В мае 2023 года он также обсуждал с Валерием Залужным ожидавшееся украинское контрнаступление.