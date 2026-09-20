Немецкий генерал Карстен Бройер возглавит военный комитет НАТО

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран председателем военного комитета НАТО. Традиционно человек на этой должности выступает главным советником генсека альянса и помогает выстраивать военную стратегию.

К своим обязанностям Бройер приступит в июле 2027 года, а его избрание отражает возросшую роль Германии в НАТО. Работа ему предстоит в непростых условиях: именно на его срок выпадает реализация американской инициативы по сокращению войск в Европе и снижение интереса США к европейским делам.

Такой исход был во многом ожидаем: с одной стороны, после прихода к власти президента США Дональда Трампа у европейских членов НАТО есть запрос на лидерство в альянсе, а с другой — отношения между Канадой и США оставляют желать лучшего и выбор кандидата из Оттавы мог лишь усилить напряжение внутри НАТО.

Сам Бройер многое сделал для того, чтобы победить в этой гонке: еще до голосования он лично объехал столицы стран, являющихся ключевыми партнерами Германии в НАТО.

Подробнее — в материале «Коллективная оборона меняет гражданство».