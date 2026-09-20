Коллективная оборона меняет гражданство

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран председателем военного комитета НАТО. Традиционно человек на этой должности выступает главным советником генсека альянса и помогает выстраивать военную стратегию. К своим обязанностям Бройер приступит в июле 2027 года, а его избрание отражает возросшую роль Германии в НАТО. Работа ему предстоит в непростых условиях: именно на его срок выпадает реализация американской инициативы по сокращению войск в Европе и снижение интереса США к европейским делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер

Фото: Ina Fassbender / AFP Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер

Фото: Ina Fassbender / AFP

Избрание нового председателя военного комитета НАТО прошло 19 сентября в Копенгагене. На этот пост претендовали лишь двое: генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер и начальник штаба национальной обороны Канады Дженни Кариньян. Последняя в итоге уступила выходцу из ФРГ.

Такой исход был во многом ожидаем: с одной стороны, после прихода к власти президента США Дональда Трампа у европейских членов НАТО есть запрос на лидерство в альянсе, а с другой — отношения между Канадой и США оставляют желать лучшего и выбор кандидата из Оттавы мог лишь усилить напряжение внутри НАТО.

Сам Бройер многое сделал для того, чтобы победить в этой гонке: еще до голосования он лично объехал столицы стран, являющихся ключевыми партнерами Германии в НАТО.

К своим обязанностям Бройер приступит в июле 2027 года, сменив на этом посту итальянца Джузеппе Каво Драгоне. Выборы председателя военного комитета НАТО проходят раз в три года. Тот факт, что на один из главных постов в НАТО был избран именно немец, во многом отражает возросшую роль Германии в альянсе. За последние годы Берлин приложил существенные усилия для укрепления обороноспособности страны и взял на себя лидерство по ряду важных направлений, прежде всего по вопросу поддержки Украины в ее конфликте с Россией.

Еще при канцлере Олафе Шольце был провозглашен период «смены эпох» (Zeitenwende), за которым последовало существенное увеличение расходов на оборону, а уже при Фридрихе Мерце была поставлена амбициозная задача сделать немецкие вооруженные силы самой сильной сухопутной армией в Европе. Постепенно ФРГ взяла на себя и главенствующую роль в контактной группе по Украине в формате «Рамштайн» и по другим ключевым направлениям помощи Киеву. При этом Бройер — ставленник Шольца, который с 2023 года помогал реализовывать переориентацию внутреннего курса Германии в сторону милитаризации страны.

Совместно с министром обороны Борисом Писториусом он последовательно перестраивал бундесвер с целью подготовки его к противостоянию «российской угрозе».

О том, что Москва сможет к 2029 году напасть на страны НАТО, он говорил неоднократно. Наиболее резонансным, с этой точки зрения, было интервью Бройера немецкой газете Suddeutsche Zeitung в мае 2026 года.

В качестве председателя военного комитета НАТО генерал бундесвера продолжит продвигать идею повышения обороноспособности восточного фланга альянса. При этом Бройер в качестве советника генсека Марка Рютте по военным делам сможет оказывать большое влияние на стратегические планы альянса. Однако на повестке НАТО помимо украинского конфликта стоят интересы юга Европы, столкнувшегося с наплывом нелегальных мигрантов, и планы Вашингтона по сокращению своего военного контингента в Европе. Всего европейский континент могут покинуть до 40 тыс. американских военнослужащих, что фактически составляет половину текущего военного контингента в ЕС. Если эти планы будут реализованы, все бремя адаптации к этим изменениям ляжет на плечи Бройера.

Вероника Вишнякова