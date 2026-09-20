Трамп: США и Дания договорились об урегулировании кризиса вокруг Гренландии

Президент Дональд Трамп объявил, что США и Дания на днях заключат сделку, по условиям которой американцы смогут, с одной стороны, значительно и бессрочно расширить свое военное присутствие в Гренландии, с другой — блокировать любые попытки своих оппонентов закрепиться в этом регионе.

По словам господина Трампа стороны заключат сделку на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Я рад объявить, что США вступили в соглашение с Данией и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами в Гренландии, полностью учитывает все из многих причин для беспокойства США»,— написал он в соцсети TruthSocial.

Американский президент не представил текст подготовленного соглашения, но раскрыл три его составляющие. Во-первых, оно, по его словам, будет бессрочным. Во-вторых, оно позволит США значительно расширить свое военное присутствие на острове, чем американцы, как следует из его поста, намерены «немедленно» заняться. И в-третьих, никакие оппоненты США впредь не смогут создавать на острове военные базы или вкладывать в него значимые инвестиции без письменного одобрения американцев. «США навсегда получат полную возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты Гренландии и Соединенных Штатов»,— объявил Дональд Трамп.

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