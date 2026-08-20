Захарова рассказала о сроках новых контактов России и США по «раздражителям»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Представитель МИД России Мария Захарова 20 августа 2026 года сообщила, что Россия пока не получала официальных запросов от США о подготовке визита в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки. Ранее, 14 августа, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин готов принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но для Москвы важно, «с чем они приедут».

Контакты по «раздражителям» между Россией и США начались в феврале 2025 года после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Замглавы МИД Сергей Рябков в январе 2026 года заявил, что диалог по вопросам «раздражителей» «пробуксовывает», что привело к модификации формата контактов с переговоров в третьих странах на рабочий уровень в столицах.

25 мая 2026 года состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались конфликт на Украине и другие вопросы. Сергей Рябков в июне 2026 года отмечал, что новые консультации с США по устранению общих раздражителей должны состояться до конца лета, а контакты глав МИД двух стран будут продолжены.