«Лабиринт» начал постепенно выплачивать долг перед «Эксмо-АСТ»

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал “Ъ”, что «Лабиринт» постепенно выплачивает долг перед компанией. «Мы надеемся, что договоренности, которые были достигнуты, будут выполнены в полном объеме. Мы пошли навстречу нашим партнерам с учетом сложной ситуации. Насколько я знаю, "Лабиринт" продолжает работать, однако книги мы пока туда не поставляем. Пока конфликт исчерпан»,— уточнил топ-менеджер.

Разглашать сумму выплат господин Новиков отказался. В «Лабиринте» не ответили “Ъ”.

«Эксмо-АСТ» в мае 2024 года остановила отгрузку книг «Лабиринту» из-за «многомиллионных долгов». Но общая их сумма не раскрывалась. В целом с 2023 по 2025 год к ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"» (основное юрлицо холдинга, в котором аккумулировано около 80% выручки) было подано более 50 исков о нарушении обязательств по договорам поставки.

Среди истцов — издательства «Просвещение-Союз», «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem, дистрибутор канцтоваров «Комус» (445 тыс. руб.) и российское подразделение чешского производителя Koh-i-Noor Hardtmuth. Также в 2024 году с «Лабиринтом» расторгли договоры ряд локальных книгоиздателей — «Каро», Издательство Ивана Лимбаха, «Бумкнига», а также московская «Абрикобукс».

Прдробнее — в материале «Задолженность выходит в тираж».