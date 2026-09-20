Задолженность выходит в тираж

Крупнейшая издательская группа по объему выпуска непериодических изданий «Эксмо-АСТ» постепенно получает выплаты от книготоргового холдинга «Лабиринт», однако холдинг пока не возобновил поставку книг в магазины. Компания остановила отгрузку продукции «Лабиринту» еще в мае 2024 года из-за «многомиллионных долгов», осенью 2024 года стороны договорились об отсрочке по выплате задолженности. Участники рынка, однако, считают, что это не спасет «Лабиринт» от банкротства в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал “Ъ”, что «Лабиринт» постепенно выплачивает долг перед компанией. «Мы надеемся, что договоренности, которые были достигнуты, будут выполнены в полном объеме. Мы пошли навстречу нашим партнерам с учетом сложной ситуации. Насколько я знаю, "Лабиринт" продолжает работать, однако книги мы пока туда не поставляем. Пока конфликт исчерпан»,— уточнил топ-менеджер. Разглашать сумму выплат господин Новиков отказался. В «Лабиринте» не ответили “Ъ”.

До 2024 года «Лабиринт» был одним из крупнейших в РФ книжных интернет-магазинов. Бенефициаром всех активов холдинга (30 компаний, в их числе издательства «Портал», «Аркадия», «Текст», «Качели», «Абраказябра», «Пять четвертей» и др.) выступает Евгений Патрушев. Выручка ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"» по итогам 2025 года сократилась на 85%, до 420 млн руб., чистый убыток составил 81 млн руб. У большинства компаний холдинга по итогам 2023 года упала выручка и выросли убытки.

«Эксмо-АСТ» в мае 2024 года остановила отгрузку книг «Лабиринту» из-за «многомиллионных долгов». Но общая их сумма не раскрывалась. В целом с 2023 по 2025 год к ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"» (основное юрлицо холдинга, в котором аккумулировано около 80% выручки) было подано более 50 исков о нарушении обязательств по договорам поставки. Среди истцов — издательства «Просвещение-Союз», «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem, дистрибутор канцтоваров «Комус» (445 тыс. руб.) и российское подразделение чешского производителя Koh-i-Noor Hardtmuth. Также в 2024 году с «Лабиринтом» расторгли договоры ряд локальных книгоиздателей — «Каро», Издательство Ивана Лимбаха, «Бумкнига», а также московская «Абрикобукс» (см. “Ъ” от 29 мая 2024 года).

В результате в сентябре 2024 года ФНС приостановила операции по счетам ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"». Представители службы поддержки «Лабиринта» в сентябре на официальном сайте сообщали клиентам, что меняют систему логистики и закрывают часть пунктов выдачи заказов, обнаружил “Ъ”: «Наша курьерская доставка "Л-Пост" (создана в 2020 году, включает более 1,2 тыс. пунктов выдачи.— “Ъ”) останется везде, где она доступна». Договоренность об отсрочке выплаты задолженности «Лабиринта» на условиях, «устраивающих компанию», с «Эксмо-АСТ» была достигнута осенью 2024 года (см. “Ъ” от 30 сентября 2024 года).

Однако уже в 2025 году «Лабиринт» закрыл около 90% своих магазинов, по данным Ассоциации книгораспространителей. Параллельно Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление компании «Мерлион» о признании банкротом ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"».

Источник “Ъ” в одном из крупных издательств предполагает, что даже после выплаты долга «Эксмо-АСТ» вряд ли возобновит поставку книг в магазины.

«Оставшиеся издательства, скорее всего, поступят так же, поэтому не исключено, что в скором будущем "Лабиринт" будет закрыт. Либо в будущем компания переориентируется только на дистрибуцию через интернет и будет переименована»,— резюмирует собеседник “Ъ”. По его мнению, для того, чтобы вернуть операционную деятельность на прежний уровень, «Лабиринту» нужно будет привлечь нового инвестора: «Однако в свете событий последних лет это очень токсичный актив, поэтому найти его будет достаточно сложно».

Юлия Юрасова, Варвара Полонская