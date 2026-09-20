Экс-франчайзи Rostic`s намерен обанкротиться
Экс-франчайзи сети Rostic`s ООО «Фаст фуд маркет» 16 сентября намерено обратиться с заявлением о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом говорится в сообщении компании на портале «Федресурс» от 16 сентября. В качестве кредиторов фигурируют Сбербанк, Федеральная налоговая служба, структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие. В «Фаст фуд маркете» и его контрагентах “Ъ” не ответили.
В «Юниресте» (управляет брендом Rostic`s) “Ъ” пояснили, что на работе сети ситуация не скажется. Заведения «Фаст фуд маркета» перешли в управление компании «Арт рест». Эта организация, в свою очередь, принадлежит самому «Юниресту», следует из СПАРК.
Подробнее — в материале «Ъ» «Крылышки не взлетели»
Передача заведений бывшего франчайзи структуре, принадлежащей «Юниресту», разводит управление точками и финансовую процедуру прежнего партнера по разным юридическим контурам. «Юнирест» владеет мастер-франшизой и торговой маркой Rostic’s, а в 2023 году начал консолидировать связанные с брендом ресторанные компании.
У «Юниреста» уже был опыт такого расширения: в 2023 году он приобрел оператора 215 ресторанов KFC в России. Переход бизнеса к владельцу франшизы мог быть частью общей тенденции: в январе 2024 года сообщалось, что многие партнеры, не готовые платить за бренд Rostic’s прежний уровень роялти, выставляли свои предприятия на продажу, причем владелец франшизы имел приоритетное право на выкуп.