Экс-франчайзи Rostic`s намерен обанкротиться

Экс-франчайзи сети Rostic`s ООО «Фаст фуд маркет» 16 сентября намерено обратиться с заявлением о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом говорится в сообщении компании на портале «Федресурс» от 16 сентября. В качестве кредиторов фигурируют Сбербанк, Федеральная налоговая служба, структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие. В «Фаст фуд маркете» и его контрагентах “Ъ” не ответили.

В «Юниресте» (управляет брендом Rostic`s) “Ъ” пояснили, что на работе сети ситуация не скажется. Заведения «Фаст фуд маркета» перешли в управление компании «Арт рест». Эта организация, в свою очередь, принадлежит самому «Юниресту», следует из СПАРК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Крылышки не взлетели»