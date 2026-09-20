Московская прокуратура заявила о попытках помешать выборам в столице

Прокуратура Москвы заявила, что выявила нарушения избирательного законодательства при голосовании на выборах, и предупредила об их недопустимости. О каких инцидентах идет речь, ведомство не уточнило.

Прокуратура напомнила об административной ответственности за «вмешательство в осуществление избирательной комиссией своих полномочий» (ст. 5.69 КоАП) и уголовной — за «любые незаконные умышленные действия, которые могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий» (ст. 141 УК).

Ведомство призвало москвичей соблюдать общественный порядок. «Не поддаваться на провокации, целью которых являются воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий»,— указано в пресс-релизе.

Председатель ЦИК Элла Памфилова накануне сообщала о попытке поджога избирательного участка в Коми, вбросе бюллетеней в Сыктывкаре и Марий Эл. Она заверила, что допускающих нарушения председателей избиркомов никто «не прикроет».