Памфилова пригрозила допускающим нарушения членам избиркомов
Глава ЦИК Памфилова: никто не прикроет допускающих нарушения членов избиркомов
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней на избирательном участке №343 в Марий-Эл. Случай она назвала вопиющим и заверила, что тех, кто допускает процедурные нарушения на участках, «никто не прикроет».
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Это вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай. С чувством полного ощущения безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим»,— сказала госпожа Памфилова.
Факт вброса избирательных бюллетеней зафиксировали наблюдатели от КПРФ по камерам видеонаблюдения. Записи с них показали, как председатель участковой комиссии опускает в урну якобы два бюллетеня, которые разлетаются «на три бюллетеня — первый и на три бюллетеня — второй». Трех членов УИК отстранили, а стационарный ящик со вброшенными бюллетенями опечатали.
При подтвержденном вбросе спорные бюллетени не попадают в итоговый подсчет: по сообщениям 19 сентября 2021 года о случаях в Брянской области, бюллетени в таких ситуациях признавались недействительными и при подсчете голосов не учитывались.
Параллельно проводится проверка, на время которой от работы отстраняются председатель участковой комиссии и члены комиссий, в отношении которых она ведется. Такая практика фиксировалась в 2021 году, в частности в Кемерове, где председателя УИК отстранили на время проверки обстоятельств вброса.