Памфилова пригрозила допускающим нарушения членам избиркомов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней на избирательном участке №343 в Марий-Эл. Случай она назвала вопиющим и заверила, что тех, кто допускает процедурные нарушения на участках, «никто не прикроет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Это вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай. С чувством полного ощущения безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим»,— сказала госпожа Памфилова.

Факт вброса избирательных бюллетеней зафиксировали наблюдатели от КПРФ по камерам видеонаблюдения. Записи с них показали, как председатель участковой комиссии опускает в урну якобы два бюллетеня, которые разлетаются «на три бюллетеня — первый и на три бюллетеня — второй». Трех членов УИК отстранили, а стационарный ящик со вброшенными бюллетенями опечатали.