Арман Царукян показал чувство локтя

Один из самых известных отечественных бойцов смешанных единоборств (MMA) Арман Царукян, судя по всему, обеспечил себе статус претендента на титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) победой в Лос-Анджелесе над бразильцем Маурисиу Руффи. Она произвела сильнейшее впечатление и на простых зрителей, и на главу основного в жанре промоушена Дейну Уайта. Царукян в конце первого раунда, когда уже казалось, что его ждет непростой бой, нокаутировал соперника взрывной комбинацией с редким по эффективности ударом локтем в качестве ключевого элемента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арман Царукян после победы в поединке UFC 331 против Маурисиу Руффи

Фото: Luke Hales / Getty Images Арман Царукян после победы в поединке UFC 331 против Маурисиу Руффи

Фото: Luke Hales / Getty Images

Комментаторы поединка, прошедшего на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, подводя его итоги, конечно, вспоминали тот отрезок жизни Армана Царукяна, что ему предшествовал. Сложный контекст ведь придавал этому успеху и способу, которым Царукян его отметил, особенный оттенок.

К 2025 году он был общепризнанным вторым легковесом UFC. Вторым после великолепного россиянина Ислама Махачева. И вроде бы очень хотел стать первым, победив его в назначенном на январь матче. А у всех в памяти застряло, как за несколько лет до этого, еще сыроватый, только что попавший в главный промоушен боец, на разных этапах карьеры представлявший Россию и Армению, упорно сопротивлялся куда более опытному Махачеву. Интрига же несомненная. И вдруг буквально накануне их повторной встречи, такой волнующей, Царукян сообщил, что отказывается от выступления из-за больной спины.

Бывают в MMA и такие ЧП. Но в данном случае, не ставя формально под сомнение диагноз, состояние и честность Армана Царукяна, руководитель UFC Дейна Уайт явно затаил на него обиду.

В том случае если бы обиды не было, он бы так и остался в авангарде очереди за титулом. А тут происходило что-то странное. Махачев перешел в следующую, до 77 кг, категорию, а Царукяну все равно не дали чемпионский бой за вакантное звание. Потом новый чемпион — выступающий за Испанию грузин Илия Топурия — взял длительный отпуск по личным обстоятельствам. И UFC, иногда жутко строгий, согласился ждать его возвращения. А затем, несмотря на то что Царукян одолел Дэна Хукера в бою, однозначно позиционировавшемся как претендентский, в престижном шоу в Белом доме в июне этого года Топурию свели не с ним, а с американским ветераном Джастином Гейджи. Не догадываясь, что списанный уже со счетов Гейджи возьмет верх над фаворитом.

В общем, Арману Царукяну как будто выписали что-то вроде дисквалификации за тот срыв. А теперь срок истек. И надо было как-то поубедительнее доказать, что класс никуда не делся, что все равно, сколько ни ищи, претендента на пояс достойнее не найдешь. Сам Царукян говорил, что понимал: просто победы мало, требуется победа особенная.

С задачей-максимум он справился, хотя многим в начале боя почудилось, что будет он для него нелегким. Маурисиу Руффи — это ведь боец специфический. С одной стороны, универсалом его никак не назовешь, потому что борется плоховато. С другой — в «ударке» — монстр. Царукяну он быстренько организовал приличный по размеру синяк под левым глазом, попав правой. А когда под занавес первого раунда тот ринулся в атаку, попытавшись пройти в ноги, показал, что и защищаться от тейкдаунов в тренировочном лагере, как и обещал, научился. На ногах устоял. И оборонительную позицию у сетки занял, создавалось впечатление, надежную.

Но случилось кое-что, чего, конечно, никто не ждал. Все думали, что Царукян со своим почти закрывшимся глазом продолжит искать шансы в борьбе. А он, вместо того чтобы достоять до близкого перерыва, внезапно взорвался серией ударов. Такие серии — конек как раз нокаутера Руффи. А в Лос-Анджелесе он очутился в роли мишени.

Удары были резкими, молниеносными. А губительным для бразильца среди них стал, похоже, тот, что Арман Царукян нанес левым локтем. Такое увидишь нечасто.

А едва Маурисиу Руффи рухнул на настил, Царукян легко, как через детскую скамеечку, перемахнул через заграждение высотой в человеческий рост и предстал перед местами для гостей самых важных. Ему нужен был лишь один из них. Дейна Уайт удостоился какого-то яростного приветствия и жеста, смысл которого разгадать было нетрудно: так затягивают чемпионский пояс.

Уайт, следуя давней традиции, впрочем, решил обойтись без деталей, описывающих ближайшее будущее победителя. Но, чтобы убедиться в том, что на сей раз никакого «карантина» у Царукяна не будет, стоило внимательно послушать функционера. «У него была возможность, и вы, парни, видели, что он сделал!» — говорил Уайт. Но еще значимее слов была интонация. С таким восторгом рассказывают о любимчиках, пусть еще недавно находившихся в немилости.

Алексей Доспехов