Арман Царукян показал чувство локтя
Нокаутировав Маурисиу Руффи, он снова стал претендентом на титул чемпиона UFC
Один из самых известных отечественных бойцов смешанных единоборств (MMA) Арман Царукян, судя по всему, обеспечил себе статус претендента на титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) победой в Лос-Анджелесе над бразильцем Маурисиу Руффи. Она произвела сильнейшее впечатление и на простых зрителей, и на главу основного в жанре промоушена Дейну Уайта. Царукян в конце первого раунда, когда уже казалось, что его ждет непростой бой, нокаутировал соперника взрывной комбинацией с редким по эффективности ударом локтем в качестве ключевого элемента.
Арман Царукян после победы в поединке UFC 331 против Маурисиу Руффи
Фото: Luke Hales / Getty Images
Комментаторы поединка, прошедшего на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, подводя его итоги, конечно, вспоминали тот отрезок жизни Армана Царукяна, что ему предшествовал. Сложный контекст ведь придавал этому успеху и способу, которым Царукян его отметил, особенный оттенок.
К 2025 году он был общепризнанным вторым легковесом UFC. Вторым после великолепного россиянина Ислама Махачева. И вроде бы очень хотел стать первым, победив его в назначенном на январь матче. А у всех в памяти застряло, как за несколько лет до этого, еще сыроватый, только что попавший в главный промоушен боец, на разных этапах карьеры представлявший Россию и Армению, упорно сопротивлялся куда более опытному Махачеву. Интрига же несомненная. И вдруг буквально накануне их повторной встречи, такой волнующей, Царукян сообщил, что отказывается от выступления из-за больной спины.
Бывают в MMA и такие ЧП. Но в данном случае, не ставя формально под сомнение диагноз, состояние и честность Армана Царукяна, руководитель UFC Дейна Уайт явно затаил на него обиду.
В том случае если бы обиды не было, он бы так и остался в авангарде очереди за титулом. А тут происходило что-то странное. Махачев перешел в следующую, до 77 кг, категорию, а Царукяну все равно не дали чемпионский бой за вакантное звание. Потом новый чемпион — выступающий за Испанию грузин Илия Топурия — взял длительный отпуск по личным обстоятельствам. И UFC, иногда жутко строгий, согласился ждать его возвращения. А затем, несмотря на то что Царукян одолел Дэна Хукера в бою, однозначно позиционировавшемся как претендентский, в престижном шоу в Белом доме в июне этого года Топурию свели не с ним, а с американским ветераном Джастином Гейджи. Не догадываясь, что списанный уже со счетов Гейджи возьмет верх над фаворитом.
В общем, Арману Царукяну как будто выписали что-то вроде дисквалификации за тот срыв. А теперь срок истек. И надо было как-то поубедительнее доказать, что класс никуда не делся, что все равно, сколько ни ищи, претендента на пояс достойнее не найдешь. Сам Царукян говорил, что понимал: просто победы мало, требуется победа особенная.
С задачей-максимум он справился, хотя многим в начале боя почудилось, что будет он для него нелегким. Маурисиу Руффи — это ведь боец специфический. С одной стороны, универсалом его никак не назовешь, потому что борется плоховато. С другой — в «ударке» — монстр. Царукяну он быстренько организовал приличный по размеру синяк под левым глазом, попав правой. А когда под занавес первого раунда тот ринулся в атаку, попытавшись пройти в ноги, показал, что и защищаться от тейкдаунов в тренировочном лагере, как и обещал, научился. На ногах устоял. И оборонительную позицию у сетки занял, создавалось впечатление, надежную.
Но случилось кое-что, чего, конечно, никто не ждал. Все думали, что Царукян со своим почти закрывшимся глазом продолжит искать шансы в борьбе. А он, вместо того чтобы достоять до близкого перерыва, внезапно взорвался серией ударов. Такие серии — конек как раз нокаутера Руффи. А в Лос-Анджелесе он очутился в роли мишени.
Удары были резкими, молниеносными. А губительным для бразильца среди них стал, похоже, тот, что Арман Царукян нанес левым локтем. Такое увидишь нечасто.
А едва Маурисиу Руффи рухнул на настил, Царукян легко, как через детскую скамеечку, перемахнул через заграждение высотой в человеческий рост и предстал перед местами для гостей самых важных. Ему нужен был лишь один из них. Дейна Уайт удостоился какого-то яростного приветствия и жеста, смысл которого разгадать было нетрудно: так затягивают чемпионский пояс.
Уайт, следуя давней традиции, впрочем, решил обойтись без деталей, описывающих ближайшее будущее победителя. Но, чтобы убедиться в том, что на сей раз никакого «карантина» у Царукяна не будет, стоило внимательно послушать функционера. «У него была возможность, и вы, парни, видели, что он сделал!» — говорил Уайт. Но еще значимее слов была интонация. С таким восторгом рассказывают о любимчиках, пусть еще недавно находившихся в немилости.