КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северокорейские военные второй раз с начала сентября выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Снаряд был запущен из района Вонсан. Он, как уточняет NHK, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии: она тянется на 370 км от сухопутной территории страны.

КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности из того же района 12 сентября. Вскоре сестра северокорейского лидера и заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обвинила США, Южную Корею и Японию в обострении ситуации в регионе из-за проведения совместных учений. Мероприятия проходили с 7 по 11 сентября в международных водах к востоку и югу от острова Чеджу.