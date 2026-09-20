На Запорожскую АЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива

Сотрудники «Росатома» доставили дополнительную партию дизельного топлива на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Как бы сложно ни было, у нас был осуществлен и дополнительный завоз топлива, — сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»), — и произошла ротация экспертов МАГАТЭ буквально вот на этой уходящей неделе».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — остановила выработку электроэнергии 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа. О нехватке топлива предупреждал и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.