На Запорожскую АЭС завезли дополнительный объем дизельного топлива
Лихачев: «Росатом» выполнил дополнительный завоз дизтоплива на ЗАЭС
Сотрудники «Росатома» доставили дополнительную партию дизельного топлива на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Как бы сложно ни было, у нас был осуществлен и дополнительный завоз топлива, — сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»), — и произошла ротация экспертов МАГАТЭ буквально вот на этой уходящей неделе».
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — остановила выработку электроэнергии 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа. О нехватке топлива предупреждал и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
При холодном останове станция не вырабатывает электроэнергию, однако ей нужна подпитка для собственных нужд, включая охлаждение топлива в реакторах. Дизельное топливо создает запас времени для работы генераторов, которые обеспечивают охлаждение реактора и другие функции безопасности.
По оценке, опубликованной 10 июля 2026 года, имевшегося запаса хватало на 11 суток автономной работы. Дополнительная партия увеличивает ресурс резервного питания, но не устраняет его ключевое ограничение: при потере внешней сети станция остается зависимой от дизель-генераторов, работу которых МАГАТЭ ранее называло неустойчивым способом эксплуатации крупной ядерной установки.