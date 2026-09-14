Гросси согласился помочь с доставкой топлива на Запорожскую АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ситуацию в Энергодаре и вопросы безопасности Запорожской АЭС. Встреча состоялась на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. В переговорах также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ситуации на площадке станции и в ее городе-спутнике из-за непрекращающихся атак ВСУ»,— указано в пресс-релизе «Росатома».

Также «речь шла о доставке дизельного топлива, остро необходимого для обеспечения ядерной безопасности станции», отметили в госкорпорации. «Рафаэль Гросси готов проработать варианты оказания содействия со стороны Агентства в проведении подобных операций», — добавили в пресс-службе.

11 сентября ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС, сообщал Алексей Лихачев. Погибли двое российских военнослужащих. Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа.