Гросси согласился помочь с доставкой топлива на Запорожскую АЭС
«Росатом»: глава МАГАТЭ Гросси предложил помочь с доставкой топлива на ЗАЭС
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ситуацию в Энергодаре и вопросы безопасности Запорожской АЭС. Встреча состоялась на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. В переговорах также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ситуации на площадке станции и в ее городе-спутнике из-за непрекращающихся атак ВСУ»,— указано в пресс-релизе «Росатома».
Также «речь шла о доставке дизельного топлива, остро необходимого для обеспечения ядерной безопасности станции», отметили в госкорпорации. «Рафаэль Гросси готов проработать варианты оказания содействия со стороны Агентства в проведении подобных операций», — добавили в пресс-службе.
11 сентября ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС, сообщал Алексей Лихачев. Погибли двое российских военнослужащих. Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа.
Доставка дизельного топлива для Запорожской АЭС — это способ поддержать резервное энергоснабжение, необходимое даже при холодном останове станции: электричество требуется для собственных нужд, включая охлаждение топлива в реакторах. При отключении внешних линий аварийные дизель-генераторы становятся последней линией защиты, обеспечивающей охлаждение реакторной установки и отработанного топлива.
Роль МАГАТЭ может состоять не в перевозке топлива как таковой, а в согласовании безопасных условий операции между сторонами и контроле их соблюдения. В октябре 2025 года при посредничестве агентства уже вводилось локальное прекращение огня для ремонта линии энергоснабжения ЗАЭС; для подобных действий принципиальны защита систем безопасности станции, внешних линий электропередачи и запрет на обстрелы станции и ее территории.
Запас топлива ограничивает время для таких договоренностей: по оценке, опубликованной 10 июля 2026 года, его хватало на 11 суток автономной работы. Поэтому доставка связана не только с логистикой, но и с предотвращением ситуации, при которой повреждение внешнего питания оставит станцию без достаточного ресурса для охлаждения.