В самых восточных регионах России — на Чукотке и Камчатке — завершилось голосование на выборах, идет подсчет голосов.

За два часа до закрытия участков на Чукотке, по данным ЦИК, проголосовали 57,78% избирателей. В Камчатском крае к 18:00 по местному времени участие в голосовании приняли 46,77% граждан, включенных в список из 225 тыс. избирателей.

По состоянию на утро 20 сентября по московскому времени на всех уровнях выборов в России проголосовали более 45% избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.