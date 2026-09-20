ЦИК: на выборах всех уровней проголосовали более 45% российских избирателей
Глава ЦИК Памфилова: на выборах проголосовали уже более 45% избирателей
По состоянию на утро 20 сентября на всех уровнях выборов в России проголосовали более 45% избирателей. Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Онлайн проголосовали «83% от записавшихся», уточнила она — это более 3,3 млн избирателей.
«Количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 миллионов», — уточнила госпожа Памфилова.
В Москве дистанционным и электронным голосованием воспользовались более 2,8 млн человек, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Промежуточная общая явка в 2026 году формируется на фоне неоднородной инфраструктуры дистанционного голосования: ДЭГ применяется в 33 регионах, причем в 32 из них работает федеральная платформа, а в Москве — отдельная система. Поэтому данные по федеральной платформе сами по себе не описывают весь электронный сегмент голосования.
Для ориентира, на выборах в России в сентябре 2025 года ЦИК сообщал о явке около 47% — участие приняли почти 26 млн избирателей. Сопоставление с этим показателем дает близкий масштаб, но текущая цифра остается промежуточной, тогда как данные за 2025 год были представлены как результат выборов.