ЦИК: на выборах всех уровней проголосовали более 45% российских избирателей

По состоянию на утро 20 сентября на всех уровнях выборов в России проголосовали более 45% избирателей. Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Онлайн проголосовали «83% от записавшихся», уточнила она — это более 3,3 млн избирателей.

«Количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 миллионов», — уточнила госпожа Памфилова.

В Москве дистанционным и электронным голосованием воспользовались более 2,8 млн человек, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.