Глава избиркома пострадала при атаке БПЛА на Подмосковье, но пошла на работу

Одной из пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Московский регион стала председатель участковой избирательной комиссии в Ленинском округе. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Среди пострадавших — председатель УИК №1283 Санайхина Наталья Сергеевна... При падении обломков БПЛА пострадал ее частный дом, выбило окна, двери, осколками повредило ноги, — заявила госпожа Памфилова (цитата по "РИА Новости"). — Несмотря на все это, Наталья Сергеевна смогла выйти на участок, провела открытие».

Также она сообщила, что при атаке дрона на автобус в Херсонской области погибла член местной УИК.