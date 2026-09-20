Над российскими регионами сбили 1110 украинских БПЛА

В ночь на 20 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

На подлете к Москве сбили 450 БПЛА. Атаку на столицу мэр города Сергей Собянин назвал «самой массированной». Он связал ее с проведением выборов.