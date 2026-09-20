Над российскими регионами сбили 1110 украинских БПЛА
В ночь на 20 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.
На подлете к Москве сбили 450 БПЛА. Атаку на столицу мэр города Сергей Собянин назвал «самой массированной». Он связал ее с проведением выборов.
По масштабу налет превысил предыдущие зафиксированные массированные атаки: 18 июня 2026 года сообщалось почти о тысяче сбитых беспилотников за сутки, около 200 из них направлялись к Москве. Для столицы нынешний показатель также более чем вдвое выше уровня, о котором сообщалось в июне.
Массированные атаки затрагивают не только работу ПВО. 14 марта 2026 года после уничтожения 280 беспилотников за десять часов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостанавливали работу. При других налетах 2026 года сообщалось о пострадавших и погибших, например, 12 человек пострадали в Москве и трое погибли в Подмосковье 17 мая, а 15 мая в Рязани погибли пять человек, около 30 пострадали, и в городе вводили режим чрезвычайной ситуации.