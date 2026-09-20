Ограничения на полеты сняты в московских аэропортах

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

Ограничения вводили ночью и утром 20 августа. Из-за них авиакомпании задержали и отменили десятки рейсов. Шереметьево и Внуково перенаправили часть рейсов на запасные аэродромы.

Меры принимали одновременно с атакой беспилотников на Москву и область, которую мэр Сергей Собянин назвал «самой массовой». В столице повреждения получил объект на территории МНПЗ, а также жилой дом на юге. В области были атакованы 17 округов. Есть погибшие и пострадавшие. Всего силы ПВО со вчера сбили свыше 1600 БПЛА, летевших в сторону Москвы.