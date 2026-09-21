Сегодня исполняется 55 лет сценаристу, продюсеру, заслуженному артисту РФ Ростиславу Хаиту

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Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ Ростислав Хаит

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный артист РФ Леонид Барац:

— Уважаемый Ростислав Валерьевич! (Надеюсь, ты поймешь, что это я так к тебе обращаюсь, Слава.) На то, чтобы тебя поздравить, мне дали «600 знаков». А мне хватило бы и трех слов (10 знаков). Но раз дают, надо брать! Мы подружились в первом классе, и ты уже тогда был цельным человеком. Ты с детства делал только то, что тебе хочется, а что не хочется — не делал. С возрастом ты понял, что кто-то может хотеть как-то по-другому, но плевать ты на это хотел! Ты все равно продолжаешь поступать так, как хочется тебе. Это делает тебя человеком последовательным и ведет к новым вершинам! Я завидую твоему мужеству любить жизнь, зная о ней всю правду! (Не мог обойтись в поздравление без твоего любимого Довлатова.) И, кстати, я горжусь тем, что ты в какой-то момент нашел в себе силы оторваться от Довлатова и стал читать и других авторов. Я изумлен и горд тем, как ты точно, спокойно и порядочно ведешь себя в самых сложных жизненных ситуациях. Иногда, правда, сам себе эти ситуации и создавая. (Знаков не осталось!) На школьной линейке 1 сентября 1978 года нас кто-то поставил за ручку, и я очень благодарен этому кому-то за дружбу длиною в жизнь. Вот так за ручку и пойдем дальше, ведь близится время, когда чья-то рука на прогулке будет просто необходима. Но до этого нам с ребятами из «Квартета И» ещё много чего нужно успеть! Закончу словами твоего папы, Валерия Исааковича: будь счастлив при малейшей возможности!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»