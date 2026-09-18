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В МИД РФ ушли от ответа на вопрос о проекте Турции по безопасности в Черном море

Замглавы российского МИД Александр Грушко отказался комментировать сообщения о том, что Турция направила России проект меморандума с Украиной о безопасности в Черном море. Документ призван прекратить удары по гражданским судам, писало AFP со ссылкой на источник.

«Мы сообщения СМИ не комментируем, но известно, что мы находимся с турецкой стороной в системном диалоге, постоянном диалоге по вопросам обеспечения морской безопасности в самом широком смысле этого слова», — заявил господин Грушко журналистам.

17 сентября AFP со ссылкой на неназванного турецкого дипломата сообщило, что Анкара направила Москве и Киеву проект документа о прекращении ударов по судам в Черном море. По его словам, в основе предложения лежит опыт работы «зернового коридора».

Согласно инициативе, безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий Черного моря. «Мы хотим использовать территориальные воды сопредельных государств, включая Турцию, а также Грузию, если она на это согласится», — сообщил дипломат.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предлагаемый формат опирается на ранее обсуждавшуюся схему: Россия и Украина взаимно гарантируют, что не будут обстреливать торговые суда с невоенными грузами, а Турция выступает посредником. Главный практический вопрос для такого механизма — контроль соблюдения: в сентябре 2026 года Сергей Лавров заявил, что проконтролировать мораторий на удары по судам невозможно.

Зерновая сделка 2023 года была шире: она объединяла безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений для российской сельхозпродукции и удобрений. Москва настаивала на пакетном характере этих договоренностей, поэтому документ только о безопасности судоходства может столкнуться с требованием учитывать связанные с ним условия, а не оформлять отдельную одностороннюю уступку.

Опыт 2023 года показывает уязвимость подобных договоренностей: после приостановки сделки Москва отозвала гарантии безопасности, свернула гуманитарный коридор и расформировала координационный центр в Стамбуле. В августе 2026 года Мария Захарова заявляла, что возвращение к односторонней схеме образца 2022–2023 годов нецелесообразно и Россия не видит оснований для «полумер». При этом, как отмечала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, объемы перевозок украинской сельхозпродукции морем невозможно полноценно заменить другими логистическими маршрутами.

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