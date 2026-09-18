В МИД РФ ушли от ответа на вопрос о проекте Турции по безопасности в Черном море

Замглавы российского МИД Александр Грушко отказался комментировать сообщения о том, что Турция направила России проект меморандума с Украиной о безопасности в Черном море. Документ призван прекратить удары по гражданским судам, писало AFP со ссылкой на источник.

«Мы сообщения СМИ не комментируем, но известно, что мы находимся с турецкой стороной в системном диалоге, постоянном диалоге по вопросам обеспечения морской безопасности в самом широком смысле этого слова», — заявил господин Грушко журналистам.

17 сентября AFP со ссылкой на неназванного турецкого дипломата сообщило, что Анкара направила Москве и Киеву проект документа о прекращении ударов по судам в Черном море. По его словам, в основе предложения лежит опыт работы «зернового коридора».

Согласно инициативе, безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий Черного моря. «Мы хотим использовать территориальные воды сопредельных государств, включая Турцию, а также Грузию, если она на это согласится», — сообщил дипломат.