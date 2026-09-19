По итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму явка превысила 44%
Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня голосования достигла 44,52%. Об этом свидетельствуют данные на портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В Общественной палате заявили об отсутствии во второй день выборов «грубых массовых нарушений», которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.
Показатель явки после второго дня учитывает не только очное голосование 18–19 сентября. Существенный вклад в него внесло досрочное голосование: с 28 августа в труднодоступных, отдаленных и некоторых приграничных территориях проголосовали более 4,2 млн человек.
Отдельным каналом стало дистанционное электронное голосование: в 2026 году для него зарегистрировались более 4 млн человек, а явка на федеральной платформе превысила 70%. Эти данные не включают Москву, где действует собственная система на базе mos.ru, поэтому показатели федеральной платформы нельзя напрямую считать полной картиной электронного голосования.