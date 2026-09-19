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По итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму явка превысила 44%

Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня голосования достигла 44,52%. Об этом свидетельствуют данные на портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В Общественной палате заявили об отсутствии во второй день выборов «грубых массовых нарушений», которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Показатель явки после второго дня учитывает не только очное голосование 18–19 сентября. Существенный вклад в него внесло досрочное голосование: с 28 августа в труднодоступных, отдаленных и некоторых приграничных территориях проголосовали более 4,2 млн человек.

Отдельным каналом стало дистанционное электронное голосование: в 2026 году для него зарегистрировались более 4 млн человек, а явка на федеральной платформе превысила 70%. Эти данные не включают Москву, где действует собственная система на базе mos.ru, поэтому показатели федеральной платформы нельзя напрямую считать полной картиной электронного голосования.

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