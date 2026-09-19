По итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму явка превысила 44%

Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня голосования достигла 44,52%. Об этом свидетельствуют данные на портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В Общественной палате заявили об отсутствии во второй день выборов «грубых массовых нарушений», которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.