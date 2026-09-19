ОП не обнаружила серьезных нарушений в ходе второго дня выборов

Общественная палата (ОП) России в ходе второго дня выборов не выявила «грубых, массовых нарушений», которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. Об этом сообщил «РИА Новостям» сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

По словам господина Пескова, в некоторых регионах было несколько случаев «отклонения от требований законодательства». «Были приняты меры по признанию бюллетеней недействительными», — сообщил представитель ОП. Он отметил, что такая процедура регламентирована законодательством.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По данным ЦИК, с начала выборов выявили три нарушения. Их уже устранили, заявили в комиссии.