В Москве 2 млн человек проголосовали на выборах онлайн

2 млн избирателей в Москве проголосовали на выборах электронно — при помощи терминалов на избирательных участках или системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Сегодня пятница — день, когда многие москвичи уезжают на дачу в Подмосковье или в другие соседние регионы. Благодаря возможности проголосовать дистанционно, ради выполнения гражданского долга планы менять не придется»,— отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По данным ЦИК на 19:00 мск, явка составляет 22,85%.