Песков прокомментировал подписанный Трампом закон об «адских санкциях» против РФ
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях против России не может оказать позитивного влияния на двусторонние отношения и перспективы украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Однозначно, это не может иметь позитивного влияния», — заявил господин Песков в ответ на соответствующий вопрос «РИА Новости».
Сегодня господин Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России. Документ наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Закон также дает право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота».
Подписание закона само по себе не запускает весь набор ограничений. Президент США обязан в течение 30 дней ввести какие-либо рестрикции, но может выбирать между конкретными пошлинами и персональными санкциями, а также обладает широким правом делать исключения для отдельных стран и случаев.
Механизм вторичных санкций рассчитан на давление через покупателей российских энергоносителей. Страны, закупающие менее 15% природного газа из России и предпринимающие существенные шаги по сокращению импорта, могут рассчитывать на освобождение от пошлин. Документ также предусматривает существенные исключения для европейских союзников США. Инициатор меры Майкл Маккол объяснял ее смысл стремлением воздействовать не только на Россию, но и на Китай, чтобы Пекин побуждал Москву к переговорам. Однако Китай и Индия уже заявили о подготовке ответных мер в случае введения 100-процентных пошлин на их продукцию.