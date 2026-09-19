Песков прокомментировал подписанный Трампом закон об «адских санкциях» против РФ

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях против России не может оказать позитивного влияния на двусторонние отношения и перспективы украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Однозначно, это не может иметь позитивного влияния», — заявил господин Песков в ответ на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Сегодня господин Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России. Документ наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Закон также дает право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота».