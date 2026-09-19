Минобороны отчиталось об уничтожении за день 288 дронов ВСУ

Средства ПВО России за период с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 288 беспилотников ВСУ над 12 регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, дроны сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Как ранее отчитывалось Минобороны, за вчерашний день средства ПВО России перехватили 328 беспилотников на 12 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей.