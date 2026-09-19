Минобороны отчиталось об уничтожении за день 288 дронов ВСУ
Средства ПВО России за период с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 288 беспилотников ВСУ над 12 регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, дроны сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Как ранее отчитывалось Минобороны, за вчерашний день средства ПВО России перехватили 328 беспилотников на 12 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей.
По масштабу это не беспрецедентный эпизод. В мае 2026 года Минобороны России сообщало об уничтожении 405 беспилотников за сутки, а в июне — о перехвате 326 аппаратов за ночь; в марте 2025 года сообщалось об уничтожении 343 беспилотников за одну атаку.
Массовый перехват не исключает ущерба от падения обломков. В июне 2026 года после аналогичной атаки в Ростовской области загорелась топливная емкость, в Воронежской области было повреждено оборудование связи, а в Севастополе — крыша музея; в другом случае в Белгородской области погиб человек и трое пострадали.