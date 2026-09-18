За день над Россией сбили 328 беспилотников

Силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск сбили 328 беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Дроны уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Дагестаном, а также над Черным и Каспийским морями.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что за день из-за налета беспилотников пострадали 13 человек. Погиб восьмилетний мальчик. В Брянской области ранения получил один человек. Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за день над регионом сбили 21 БПЛА. При атаках БПЛА в Курской области пострадали четыре человека, один погиб.