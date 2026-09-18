За день над Россией сбили 328 беспилотников
Силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск сбили 328 беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Дроны уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Дагестаном, а также над Черным и Каспийским морями.
Оперштаб Белгородской области сообщил, что за день из-за налета беспилотников пострадали 13 человек. Погиб восьмилетний мальчик. В Брянской области ранения получил один человек. Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за день над регионом сбили 21 БПЛА. При атаках БПЛА в Курской области пострадали четыре человека, один погиб.
По числу заявленных сбитых беспилотников этот налет был одним из наиболее масштабных, но не рекордным: 11 марта 2025 года сообщалось о более чем 343 БПЛА, а 7 мая 2025 года — о 524, что называлось крупнейшей беспилотной атакой. При этом показатель заметно превышает данные от 1 сентября 2024 года, когда Минобороны отчитывалось об уничтожении и перехвате 158 дронов в 15 регионах.
Важна и не только численность, но и распределение целей: в предыдущих сообщениях фигурировали десятки регионов от приграничных областей до центральной и северо-западной части России, а также морские акватории. Это означает, что нагрузка на ПВО при таких налетах формируется сразу на нескольких направлениях, а не сводится к одному приграничному участку; ранее, например, сообщалось о 519 сбитых БПЛА за ночь над регионами России и акваторией Азовского моря.