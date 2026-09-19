Глава Приднестровья заявил о готовности провести референдум о самоопределении
Приднестровье готово провести новый референдум о самоопределении. Однако необходимо, чтобы его итоги приняли все международные участники. Об этом заявил президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Видеозапись опубликовала президентская пресс-служба.
Вадим Красносельский
Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
Господин Красносельский напомнил, что в 2006 году в Приднестровье прошел референдум о самоопределении. Тогда 97,1% граждан поддержали «курс на независимость ПМР и последующее свободное присоединение к РФ».
«20 лет назад Молдова подвела к этому выбору приднестровский народ, как и сейчас. И приднестровский народ тоже имеет право на выбор. Мы готовы через 20 лет провести референдум. Проблем нет. Главное, чтобы итоги референдума были приняты всеми международными участниками. Тогда вопросов нет», — заявил президент.
26 августа 2026 года власти Молдавии утвердили новый порядок налогообложения приднестровского импорта, который предусматривает поэтапную отмену налоговых льгот. С 1 сентября компании из Приднестровья должны платить молдавский НДС и, где это предусмотрено, акциз при ввозе десяти групп товаров. Стандартная ставка НДС составит 20%.
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Условие о принятии итогов всеми международными участниками переводит вопрос из плоскости внутреннего голосования в плоскость внешнего признания. В 2022 году власти Приднестровья обращались к ООН, ОБСЕ и международному сообществу с просьбой признать существование Приднестровской Молдавской Республики, обеспечить право приднестровского народа на самоопределение и установить дипломатические отношения, поэтому политический смысл нового голосования для Тирасполя связан не только с фиксацией позиции населения, но и с попыткой добиться признанного извне результата.
Этой цели противоречит действующая рамка урегулирования: договор России и Молдавии 2002 года закрепляет за Россией роль сопосредника и гаранта политического решения на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии. Переговорные возможности Тирасполя также ограничены тем, что молдавские власти не форсируют процесс, а после закрытия Украиной приднестровского участка границы товары в регион и из него проходят через молдавскую территорию, что увеличило рычаги давления Кишинева.