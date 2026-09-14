Трамп отверг замедление развития ИИ из-за угрозы уничтожения человечества

Президент США Дональд Трамп выступил против идеи замедления развития передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ), к чему призвали главы американских ИИ-корпораций. По его словам, для США главное — не уступить Китаю лидерство в этой сфере, «потому что тот, кто победит в гонке за ИИ, победит и во всем остальном». Предупреждения представителей ИИ-отрасли о рисках, связанных с передовыми нейросетями, глава Белого дома отверг. Ведущие разработчики предупредили, что без контроля и ограничений ИИ-технологии могут привести к крайне негативным последствиям, вплоть до уничтожения человечества.

«Сейчас мы опережаем Китай в том, что касается ИИ, и хотел бы, чтобы так было и дальше, потому что тот, кто победит в гонке за ИИ, победит и во всем остальном» — так Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о его отношении к идее замедления передовых ИИ-технологий из-за связанных с ними рисков. По словам президента США, можно было бы «подумать о неких защитных механизмах или о чем-то другом в таком духе», но не стоит «бить тревогу по поводу вещей, которые на самом деле никогда не произойдут».

Связанные с передовыми ИИ-моделями угрозы в США обсуждают уже несколько месяцев, но на новый уровень эти дискуссии вышли после того, как 9 сентября из Anthopic (компании—разработчика нейросети Claude) уволился ведущий специалист в сфере обучения ИИ-моделей Джейкоб Коксон, ранее работавший в OpenAI (ChatGPT). Свое решение он объяснил тем, что более не желает быть участником «безответственной гонки технологий». По его словам, желая любой ценой опередить конкурентов, ИИ-компании «несутся прямо к самосовершенствующемуся сверхинтеллекту и играют нашими жизнями».

Подробнее — в материале «Горе от интеллекта».