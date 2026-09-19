Явка на выборах в Госдуму превысила 40%
Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18:26 мск составляет 40,07%. Об этом свидетельствуют данные на портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По данным ЦИК, с начала выборов выявили три нарушения.
Текущая явка на выборах в Государственную думу, превысившая 40% к вечеру 19 сентября, опережает показатели предыдущих выборов пятилетней давности.
Тогда явка в первый день голосования составила 18,4%. К утру второго дня, 19 сентября 2021 года, по данным ЦИК, явка достигала 35,69%.
Итоговая явка на тех выборах составила 51,7%.