Явка на выборах в Госдуму превысила 40%

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18:26 мск составляет 40,07%. Об этом свидетельствуют данные на портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По данным ЦИК, с начала выборов выявили три нарушения.