Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы IX созыва в онлайн-формате. Глава государства участвовал в голосовании из своего кабинета в Кремле.
Владимир Путин в шестой раз выбрал онлайн-голосование на выборах. Впервые он голосовал дистанционно на прошлых выборах в Госдуму в 2021 году. В марте 2024-го — на президентских выборах.
Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. По данным на 14:00 мск, общая явка по стране составила 10,41%. Голосовать на выборах дистанционно решили 4 млн россиян.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) устроено как выбор одного из двух способов волеизъявления, а не как дополнительный бюллетень. Зарегистрированный для ДЭГ участник не может получить бумажный бюллетень на участке. В московской системе электронный реестр отмечает способ голосования и блокирует остальные варианты, чтобы исключить двойное голосование.
Порядок доступа к ДЭГ зависит от региона. В 2024 году за пределами Москвы для участия требовалось заранее подать заявление через «Госуслуги» или избирком. В то же время в Москве электронный реестр позволял отказаться от предварительной заявки. Ранее, в 2021 году, для участников ДЭГ в ряде регионов также требовались подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и номер телефона российского оператора.
У формата есть и процедурное ограничение: возможность некоторое время изменить выбор отодвигает подсчет голосов. В 2024 году различия между результатами на электронных и бумажных участках стали поводом для критики ДЭГ.