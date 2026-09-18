Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы IX созыва в онлайн-формате. Глава государства участвовал в голосовании из своего кабинета в Кремле.

Владимир Путин в шестой раз выбрал онлайн-голосование на выборах. Впервые он голосовал дистанционно на прошлых выборах в Госдуму в 2021 году. В марте 2024-го — на президентских выборах.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. По данным на 14:00 мск, общая явка по стране составила 10,41%. Голосовать на выборах дистанционно решили 4 млн россиян.