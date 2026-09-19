На подлете к Москве сбили более 20 беспилотников

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 21 беспилотник.

На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Московские аэропорты Внуково и Домодедово с 11:30 принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Как ранее сообщил господин Собянин, с 12 по 19 августа в сторону Москвы и области летели 2022 беспилотника. На подлете к столице уничтожили 186 БПЛА.