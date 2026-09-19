На подлете к Москве сбили более 20 беспилотников
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 21 беспилотник.
На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Московские аэропорты Внуково и Домодедово с 11:30 принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
Как ранее сообщил господин Собянин, с 12 по 19 августа в сторону Москвы и области летели 2022 беспилотника. На подлете к столице уничтожили 186 БПЛА.
Для оценки масштаба: в ночь на 18 августа 2026 года в сторону Москвы летели 620 беспилотников, 180 из них были уничтожены в столичном регионе. Ту атаку называли крупнейшей за два года, поэтому отдельные налеты с десятками сбитых аппаратов происходят на фоне эпизодов значительно большей интенсивности.
Ограничения воздушного пространства становятся прямым следствием таких налетов: 20 августа 2026 года после уничтожения 20 беспилотников аэропорт Жуковский ограничивал прием и выпуск самолетов, тогда как ранее аналогичные меры вводились в Домодедове и Внукове. Таким образом, работа ПВО сопровождается временным изменением режима гражданских полетов сразу в нескольких аэропортах.