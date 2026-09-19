Собянин: 2022 БПЛА пытались атаковать Москву за неделю

С 12 по 19 августа в сторону Москвы и области летели 2022 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Большую часть сбили на дальних подступах, заверил господин Собянин. На подлете к столице уничтожили 186 БПЛА.

За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и над акваторией Черного моря.