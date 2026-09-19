Собянин: 2022 БПЛА пытались атаковать Москву за неделю
С 12 по 19 августа в сторону Москвы и области летели 2022 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Большую часть сбили на дальних подступах, заверил господин Собянин. На подлете к столице уничтожили 186 БПЛА.
За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и над акваторией Черного моря.
Заявленное число охватывает все беспилотники, направлявшиеся в сторону Московского региона, а не только аппараты, достигшие его воздушного пространства или подлетевшие к самой Москве. В подобных сводках мэра отдельно подсчитываются общее число запущенных в сторону региона дронов и те из них, которые были сбиты на подлете к столице; при этом большая часть, по этим данным, уничтожается на дальних подступах.
Такая методика подсчета применяется и в других сводках за аналогичные недельные и суточные периоды: в них раздельно указываются аппараты, летевшие непосредственно на Москву, и общий объем целей над Московской областью, а также рубеж, на котором каждый аппарат был перехвачен.