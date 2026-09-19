Обвиняемый в убийстве конкурсантки «Миссис Россия — Вселенная» признал вину

Павел Козлов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы — модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук, дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Божук (2023 год)

Фото: @natalya_bozhuk Наталья Божук (2023 год)

Фото: @natalya_bozhuk

Обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, сообщили в ведомстве. «Работа по уголовному делу, направленная на сбор и закрепление доказательств, продолжается», — отметили представители СКР.

О пропаже модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук сообщили ее родственники в июле. Части тела женщины были обнаружены в лесополосе. Последним, с кем контактировала убитая, оказался ее сожитель. По версии следствия, после убийства он вывез останки женщины в лесополосу. Он также несколько раз возвращался в квартиру, чтобы устранить следы преступления.

Мужчина, однако, уехал на Северный Кипр. В России ему заочно предъявили обвинения, отправили под арест и объявили в международный розыск. Турецкие власти обнаружили обвиняемого и передали российским силовикам 18 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фигурант вселенского масштаба».