Фигурант вселенского масштаба

18 сентября турецкие правоохранители передали сотрудникам Интерпола россиянина, обвиняемого на родине в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук. Злоумышленника обнаружили на Северном Кипре, куда он бежал после совершения преступления. В ближайшее время его доставят в Россию и передадут следствию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Божук

Фото: @natalya_bozhuk Наталья Божук

Фото: @natalya_bozhuk

О задержании фигуранта дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленника решили депортировать в Россию и в аэропорту Стамбула передали сотрудникам российского подразделения Интерпола. В России злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.

Наталья Божук перестала выходить на связь с близкими 17 июля, перед тем как отправиться на прогулку с собакой в жилом комплексе «Ромашково» (Московская область). Через некоторое время волонтеры организовали поиски женщины и начали прочесывать ближайшие лесные массивы и дворы. Первые плоды поиски принесли 22 июля: в хозпостройке на окраине жилого массива случайные прохожие нашли собаку пропавшей. 27 июля в лесу неподалеку от хозпостройки обнаружили и тело госпожи Божук. Состояние трупа и экспертиза показали: модель умерла в день исчезновения, 17 или 18 июля.

После обнаружения тела управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве. Под подозрение попал сожитель Натальи Божук — 44-летний Павел Козлов.

Мужчина ранее работал в финансовой сфере, но позже учредил несколько компаний, связанных с оптовой торговлей. Бизнесмен и госпожа Божук познакомились примерно за полгода до трагедии, после того как она опубликовала в соцсетях пост о поиске второй половинки. Как рассказывали СМИ друзья погибшей, Козлов через некоторое время сам подошел к модели на улице и «красиво ухаживал» за ней.

Как сейчас считает следствие, в день исчезновения между Божук и ее партнером вспыхнула ссора, во время которой Козлов зарезал женщину.

Затем он расчленил тело, вынес его в сумках и спрятал в ближайшем лесу. Этот эпизод, в частности, попал на камеры наблюдения в подъезде. Ночью бизнесмен выкатывал из квартиры госпожи Божук тележку с сумками, перекладывал их в свою машину и уезжал. Позже он также вывел из квартиры собаку, которую оставил в лесу. Закончив заметать улики, мужчина спешно вылетел из аэропорта Внуково в Турцию, а оттуда — в другую страну.

Вскоре суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве модели и он был объявлен в международный розыск.

Полицейские по каналам Интерпола направили запрос коллегам в Турции. Переданная силовикам республики ориентировка позволила выследить подозреваемого на Северном Кипре.

Сама Наталья Божук родилась во Владивостоке, однако позже перебралась с семьей в Москву. Она получила известность благодаря работе в модельной индустрии и участию в конкурсах красоты. Так, в 2017 году девушка участвовала в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная», где получила титул «Миссис Очарование». Через год госпожа Божук уже сама организовала конкурс «Миссис Сахалин 2018» и модный показ Sakhalin Fashion Day 2018, а также возглавила модельное агентство Elit Model Sakh. Помимо этого, погибшая работала стилистом и психологом, а незадолго до гибели окончила курс медиашколы в Останкино и планировала пробовать себя на телевидении.

Никита Черненко