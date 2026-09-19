Камила Валиева выступила с короткой программой на контрольных прокатах в Москве

Фигуристка Камила Валиева выступила на контрольных прокатах сборной России в Москве, продемонстрировав новую короткую программу. Ее постановкой занимался французский хореограф Бенуа Ришо, а музыкальным сопровождением стала композиция Mamma La Rondinella итальянского пианиста Людовико Эйнауди.

После проката Валиева рассказала о своих ощущениях. Она отметила, что очень рада выйти на публику, а также высоко оценила музыку и постановку номера. В то же время спортсменка подчеркнула, что пока еще необходимо физически разогнаться, чтобы полноценно выполнять все элементы, которые ей поставил Ришо.

Во время выступления она исполнила сложные прыжковые элементы, включая двойной аксель, тройной флип и каскад двойной лутц — двойной тулуп. В настоящее время Валиева тренируется в штабе Светланы Соколовской.

Контрольные прокаты проходят 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве: в первый день участники показывают короткие программы, во второй — произвольные. Настроение фигуристки в преддверии сезона она охарактеризовала как нормальное.