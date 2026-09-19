Явка на выборах в Удмуртии приблизилась к 30%

Явка на выборах в Удмуртии составила 29,5% к 15:00. По данным ЦИК, к этому времени проголосовало 340,7 тыс. местных жителей. Избирательные участки открыты до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. К концу первого дня голосования явка составила 20,67%. По ДЭГ явка превысила 75%. В регионе работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.