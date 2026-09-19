Гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора российского косметического бренда MIXIT Олега Пая в Москве. Тверской районный суд столицы изберет ему меру пресечения в 12:00 мск, следует из карточки дела.

Олега Пая подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности дела неизвестны.

MIXIT — один из крупнейших российских брендов косметики. Олег Пай основал его вместе с Еленой Назаровой в 2014 году. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 3,5 млрд руб. Сейчас у бренда есть 32 тыс. розничных точек продаж в России и СНГ.

До 2019 года ведущим разработчиком косметики бренда была Галина Рязанова, называвшая себя одной из основательниц компании. В 2020 году она попыталась через суд доказать восстановить свои права как акционера, писал РБК. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц MIXIT.

Telegram-канал Shot обращает внимание, что в августе 2024 года в офисе компании, а также по адресам Олега Пая и Елены Назаровой проходили обыски. С чем были связаны мероприятия, неизвестно.