Составлено ИИ-Ассистентъ

Избрание Марата Камболова означает продолжение отношений с Россией в рамках соглашения об углублении взаимодействия, а не автоматический переход к присоединению Южной Осетии. Закон о ратификации этого договора был подписан в конце мая 2026 года; Владимир Путин тогда связывал его реализацию прежде всего с торгово-экономическим сотрудничеством и решением социальных вопросов.

Практически соглашение предусматривает единое экономическое и инвестиционное пространство, общий порядок внешних заимствований и инвестиций, а также передачу южноосетинской инфраструктуры под прямое российское управление. Оно также предполагает синхронизацию внешней политики, обороны и безопасности и приведение трудового, пенсионного и социального законодательства к российскому стандарту, однако в июне 2026 года Дмитрий Песков отдельно отрицал связь смены руководства с возможным присоединением республики к России.