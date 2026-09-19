Путин поздравил Камболова с избранием президентом Южной Осетии
Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
Марат Камболов и Владимир Путин (июль 2026 года)
Фото: пресс-служба президента РФ
По предварительным данным ЦИК Южной Осетии, после обработки 99% протоколов господин Камболов получил 85,12% голосов. Явка на выборах составила 73,2%. Окончательные итоги голосования должны быть опубликованы Центризбиркомом позднее.
В поздравлении Владимир Путин отметил характер отношений между Россией и Южной Осетией и выразил надежду на их дальнейшее развитие. Камболов с июня исполняет обязанности президента республики после отставки Алана Гаглоева, ранее он занимал пост председателя правительства.
Избрание Марата Камболова означает продолжение отношений с Россией в рамках соглашения об углублении взаимодействия, а не автоматический переход к присоединению Южной Осетии. Закон о ратификации этого договора был подписан в конце мая 2026 года; Владимир Путин тогда связывал его реализацию прежде всего с торгово-экономическим сотрудничеством и решением социальных вопросов.
Практически соглашение предусматривает единое экономическое и инвестиционное пространство, общий порядок внешних заимствований и инвестиций, а также передачу южноосетинской инфраструктуры под прямое российское управление. Оно также предполагает синхронизацию внешней политики, обороны и безопасности и приведение трудового, пенсионного и социального законодательства к российскому стандарту, однако в июне 2026 года Дмитрий Песков отдельно отрицал связь смены руководства с возможным присоединением республики к России.