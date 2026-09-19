Марат Камболов лидирует на выборах президента Южной Осетии с 85,12%

Временно исполняющий обязанности главы Южной Осетии Марат Камболов лидирует на досрочных выборах президента республики. После подсчета 99% голосов он набрал 85,12%, передает ИА «Рес» со ссылкой на данные местного ЦИК. По республиканскому законодательству избранным считается тот кандидат, который получил свыше половины голосов избирателей.

Следом в списке идут Мурат Валиев — 3,75%, Казбек Кодоев — 2,40% и Зураб Кокоев — 1,35%. Еще 5% проголосовали против всех. Явка составила 77,91%.

Марат Камболов временно исполняет обязанности президента с июня. Тогда с поста главы республики ушел Алан Гаглоев, ставший советником российского президента Владимира Путина. Смену должности он называл важным шагом для Южной Осетии, поскольку он приближает присоединение республики к России. В Кремле такой вариант развития событий исключали.