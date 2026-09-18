Явка на выборы в Удмуртии к концу 18 сентября превысила 20%

Явка в первый день выборов в Удмуртии составила 20,67%, включая ДЭГ. По данным ЦИК, проголосовало 233,5 тыс. местных жителей. Об этом сообщили в избиркоме республики. Избирательные участки 18 сентября были открыты до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно данным ЦИК, по состоянию на 20:25 мск явка на выборах по федеральному округу составила 27,05%.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги. На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. К 15:00 первого дня голосования явка составила 15,2%. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.