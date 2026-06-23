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Чем известен врио главы Южной Осетии Марат Камболов

Председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов стал временно исполняющим обязанности президента республики после сложения полномочий Аланом Гаглоевым. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Марат Камболов

Марат Камболов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Марат Камболов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Камболов Марат Аркадьевич родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северо-Осетинской АССР (ныне — Республика Северная Осетия — Алания).

В 1988 году окончил Горский сельскохозяйственный институт, в 1998-м — Московский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция», в 2005-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное управление». Кандидат юридических наук, тема диссертации — «Административно-правовое регулирование научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации».

В 1991–1994 годах работал главным специалистом Государственного комитета РФ по антимонопольной политике. С1994 по 1997 год — начальник отдела, руководитель департамента Министерства РФ по делам национальностей и региональной политике (с марта 1996-го — Министерство по делам национальностей и федеративным отношениям РФ).

В 1997 году стал заместителем, затем первым заместителем директора Института народов России при Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.

В 2004–2005 годах — советник руководителя, в 2005–2010 годах — заместитель руководителя Федерального агентства по науке и инновациям. В 2010–2014 годах — заместитель министра образования и науки РФ.

В 2014 году перешел на работу в Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт», с 2015 по 2021 год был вице-президентом института.

С сентября 2021 года по январь 2025 года — директор НИЦ «Курчатовский институт», с января 2025 года — первый вице-президент—директор Института развития НИЦ «Курчатовский институт».

27 мая 2026 года назначен государственным советником президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Как сообщала пресс-служба главы Южной Осетии, Марату Камболову было поручено курировать реализацию подписанного в Москве договора об углублении союзнического взаимодействия между Южной Осетией и Россией.

16 июня 2026 года назначен председателем правительства Южной Осетии.

Награжден российскими орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

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