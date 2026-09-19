Явка на выборы в Госдуму приблизилась к 33%

Явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу по состоянию на 14:07 мск составила 32,87%. Актуальная статистика опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. На голосование в электронном формате зарегистрировались 4 млн человек. Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе превысила 70%. ЦИК отмечает, что 84% россиян предпочитают голосовать очно, на участке.